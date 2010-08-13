У Києві цього року День Незалежності святкуватимуть без феєрверку

У Києві цього року День Незалежності України святкуватимуть без традіційного феєрверку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ.

За його словами, рішення прийнято у зв’язку зі спекою та рішенням Президента України Віктор ЯНУКОВИЧА про заборону проведення феєрверків на території держави.

О.ПОПОВ запевнив, що все одно святкування не буде гіршим, ніж у попередні роки.

“Київ як столиця України планує свої заходи разом із загальнодержавними. Місто буде учасником цих заходів. Будуть і додаткові заходи, пов’язані, наприклад, з відкриттям традиційної виставки квітів, та інші заходи, які у тому числі у День Незалежності будуть проводитись на нашій центральній вулиці у Києві. Думаю, що заходи не будуть поступатися тим, які були у минулому році”, - сказав він.

“Але ми до цього будемо ставитись і з точки зору витрачання бюджетних коштів дуже ощадно”, - додав перший заступник голови КМДА.