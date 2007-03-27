Бродський назвав 5 депутатів із БЮТ, які не хочуть заходити в електричні будки

У Верховній Раді України в рамках фракції Блоку Юлії Тимошенко буде створено нову депутатську групу від Партії вільних демократів.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН депутат Київради, лідер Партії вільних демократів Михайло БРОДСЬКИЙ.

Він повідомив, що на з’їзді партії “Яблуко”, який відбувся 25 березня і на якому було прийнято рішення про перейменування партії, були присутні народні депутати з фракції БЮТ Сергій ПОТІМКОВ, Дмитро ВИДРІН та Олексій ДАНІЛОВ. М.БРОДСЬКИЙ нагадав, що ці депутати були його заступниками в партії “Яблуко” і вони поновили членство у цій партії.

“І ми прийняли рішення про створення групи в ВР в рамках фракції БЮТ, але групи, яка буде правим крилом в БЮТі чи в опозиції”, - наголосив М.БРОДСЬКИЙ.

За його інформацією, поки в групу ввійдуть 5 депутатів: Д.ВИДРІН, О.ДАНІЛОВ, С.ПОТІМКОВ, Володимир КУРЕННОЙ, Любов СТАСІВ, але вже йдуть переговори про її розширення.

“Поки що є 5 депутатів, які сказали, що вони створюють групу. І я думаю, що на наступному пленарному тижні вони заявлять про це. Може це буде 6 чи 7, може 12. Я ще точно не знаю. Йдуть переговори і з “Нашою Україною” теж... І ми закликаємо інших депутатів, які відчувають себе незгодними йти в Соцінтерн з Юлією Володимирівною, а також, які не хочуть заходити в електричні будки, а хочуть працювати опозиційно над тим, щоб наші люди жили краще”, - повідомив лідер ПВД.

За його словами, група буде “займатися європейською опозиційною діяльністю”.

“Ми будемо вносити закони, ми будемо вносити альтернативні владі закони і обов’язково будемо мати свою думку, яка буде на боці середнього класу”, - сказав М.БРОДСЬКИЙ.

Зокрема, за його словами, депутатами від цієї групи будуть лобіюватися законопроекти щодо посилення відповідальності водіїв за порушення правил; щодо відповідальності обох сторін за тіньовий продаж землі; щодо влаштування на підприємствах 45-річних людей, гендерної політики, виплати аліментів у розмірі прожиткового мінімуму для дитини та інші.