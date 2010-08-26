БЮТ виключив депутатів, які голосували за ліквідацію райрад у Києві

Рада Блоку Юлії Тимошенко виключила з фракції БЮТ у Київраді тих депутатів, які проголосували за звернення до Верховної Ради щодо скасування районних рад у столиці.

Про це вчора під час прес-конференції в УНІАН заявив народний депутат від БЮТ Анатолій СЕМИНОГА.

“Ми також будемо ставити питання про позбавлення їх депутатського мандату”, - сказав він.

В той же час, за словами голови фракції БЮТ у Київради Тетяни МЕЛІХОВОЇ, низки депутатів від БЮТ, картки яких спрацювали при голосуванні, взагалі не було в Києві. “Це ДМИТРУК, БЄРЕГОВОГО не було, ПЄТЬКУНА не було. Тому в нас є час розібратися”, - сказала вона. Т.МЕЛІХОВА зауважила, що вже направлено запит до секретаря Київради, щоб він надав роздруківку голосування.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня Київська міська рада звернулася до Верховної Ради щодо внесення змін до Закону «Про столицю України – місто-герой Київ» про можливість ліквідації районних рад у столиці. За таке звернення проголосували 65 депутатів Київради, в тому числі 8 депутатів від БЮТ.