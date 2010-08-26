Політолог Віктор НЕБОЖЕНКО впевнений в тому, що федералізм Україні найближчим часом не загрожує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на прес-конференції в Києві.

"Я впевнений, сьогодні немає великих сил у тих, хто хотів би Україну розділити... Справжні дезинтегратори в Україні з`являться не скоро", - сказав В.НЕБОЖЕНКО.

При цьому експерт пояснив, що такого розвитку подій не допустять і вітчизняні олігархи. "Власність наших олігархів розмазана по всій Україні. Тому ця група зацікавлена в єдності, щоб Україна відбулася як єдина держава. Поки ці люди не зацікавлені в розколі - буде все не так погано... Ось тепер уявіть якісь сепаратистські дії. Це неможливо", - вважає В.НЕБОЖЕНКО.