Андрієвський вважає, що в Києві - повний параліч влади

У Києві панує повний параліч влади, тому конче необхідно наводити порядок. Про це в ефірі програми «Час» на «5 каналі»заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка Дмитро Андрієвський.

«Сьогодні головне, щоб у місті була дієва система влади. І ліквідація районних рад – перший крок до цього. Я переконаний, що 750 депутатів для Києва – це забагато», – наголосив депутат.

«Ми повинні чітко усвідомлювати, що нам потрібно: вибори чи зміни? Хотів би нагадати, що у 2008 році вже відбулися дострокові вибори у Києві, які, на превеликий жаль, ситуацію не змінили», – підкреслив Дмитро Андрієвський.

На думку політика, райради треба ліквідовувати та наповнювати професійним складом районні адміністрації.

«У Києві будуть збережені райони, де працюватимуть виконавчі районні адміністрації, до яких сьогодні люди йдуть за допомогою. Вони будуть приймати реальні рішення й нести за них відповідальність, а не ховатися за колективною безвідповідальністю депутатів», – зауважив Дмитро Андрієвський.

«У жодній столиці на теренах СНД немає подібної системи управління, де існували б районні ради. Та й загалом по Україні багато міст вже відмовилися від такої практики. До мене як до депутата дуже багато киян звертається, які не розуміють чим саме займаються сотні депутатів, на утримання яких йдуть десятки мільйонів гривень», – підсумував депутат.