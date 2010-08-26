Турчинов радить новій владі прочитати його книжку

Перший заступник голови ВО “Батьківщина” Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що тюрми і кримінальні справи - зазвичай останній аргумент влади, яка боїться своїх опонентів.

Як ідеться у заяві О.ТУРЧИНОВА, переданій агентству УНІАН його прес-службою, «нинішній режим почав своє існування з цього останнього аргумента. Їм необхідно зрозуміти просту істину: коли закінчується останній аргумент – закінчується влада. А для тих, хто хоче полякати чи налякатись, рекомендую прочитати мою книжку «Ілюзія страху».

Як повідомляв УНІАН, екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО у коментарі газеті "Сегодня" заявив про високу вірогідність арешту О.ТУРЧИНОВА.

"Останнім часом Генпрокуратура вирішує лише одне завдання - шукає компромат на Олександра ТУРЧИНОВА, і вірогідність його арешту висока". - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

У свою чергу, народний депутат від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО також вважає цілком реальною загрозу арешту О.ТУРЧИНОВА. "Заарештовувати ТИМОШЕНКО владі невигідно з огляду на електоральну підтримку, але при цьому вони робитимуть усе, щоб обмежити свободу людей, які були навколо неї", - цитує газета слова С.ВЛАСЕНКА.

Тим часом, у Партії регіонів припускають, що БЮТ навмисно поширюють чутки про можливий арешт, аби створити імідж переслідуваної опозиції. "Вони спеціально роздувають скандал, щоб хоч якось підняти свій рейтинг перед місцевими виборами", - цитує газета слова першого заступника керівника фракції Партії регіонів Михайла ЧЕЧЕТОВА.