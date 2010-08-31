Іноземний інвестор ТВі звернеться до Євросоюзу

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не має права оголошувати новий конкурс на ті частоти, які за рішенням суду відібрані у “5-го каналу” та ТВі.

Про це директор ТВі Микола КНЯЖИЦЬКИЙ заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

“Національна рада не має права оголошувати новий конкурс. Все, на що має право Нацрада, – це переголосувати результати того конкурсу, який був раніше, серед тих, хто подавав туди заявки”, - сказав він.

М.КНЯЖИЦЬКИЙ пояснив, що ті люди, які подавали заявки, сплатили конкурсний збір, і законність внесення цих коштів ніхто не оскаржував.

Він наголосив, що суд не скасував рішення Нацради про оголошення та проведення конкурсу на отримання ліцензій на телечастоти, а лише скасував рішення, яке було ухвалене під час цього конкурсу.

М.КНЯЖИЦЬКИЙ також повідомив, що ТВі подаватиме скаргу до Європейського суду з прав людини, а інвестор телеканалу звертатиметься до Єврокомісії з проханням захистити його інвестиції, оскільки між Євросоюзом та Україною діє договір про взаємний захист інвестицій.

“Наш власник є громадянином Великої Британії. Інвестиції до нас ідуть через Кіпр. Тому він буде звертатися до Євросоюзу з таким листом. Євросоюз обіцяв нам в цьому випадку повну підтримку”, - сказав М.КНЯЖИЦЬКИЙ. Він наголосив, що події які відбуваються навколо позбавлення частот двох каналів, є повним беззаконням, яке “видно неозброєним оком”.

“Якщо хтось хоче отримати ці частоти, то, говорячи простою мовою, – це буде намаганням отримати крадене. Ці частоти по закону належать нам”, - заявив він.

М.КНЯЖИЦЬКИЙ додав, що через рішення суду телеканал ТВі не має права вести ефірне мовлення взагалі ніде в Україні.

“Суд скасував ліцензії як на ті частоти, які були набуті на цьому конкурсі, так і ті, які були набуті під час попереднього конкурсу, які не мали до цього суду і цього процесу жодного відношення. Але чомусь компанії ХОРОШКОВСЬКОГО в позові це зазначили і вимагали у нас їх забрати взагалі без жодної мотивації. Ми будемо мати право вести мовлення лише на супутнику, в кабельних мережах”, - додав він.

За словами представника “5-го каналу” в суді Тетяни МАЛАШЕНКОВОЇ, позиція телеканалів у цій справі була бездоганною з правової точки зору. “Не дивлячись на те, що суд мав створити процес рівності, процес змагальності, суд знехтував вказаними правилами судочинства і позбавив нас можливості довести вказану правоту”, - сказала вона.

Т.МАЛАШЕНКОВА повідомила, що обидва канали будуть подавати касаційні скарги після отримання повного тексту рішення суду. “Ми будемо сподіватися, що Вищий адміністративний суд не буде зважати на те, хто є членами Вищої ради юстиції, хто які правоохоронні органи очолює, і буде підкорятися виключно букві закону та нормі права”, - сказала Т.МАЛАШЕНКОВА.

Вона нагадала, що за результатами конкурсу канал отримав 26 частот – 40% покриття території України. У зв’язку з тим, що були визнанні нечинними ліцензії саме на ці частоти, “5-й канал” позбавляється можливості розширити свої телевізійні межі і втрачає своїх потенційних глядачів”, - додала Т.МАЛАШЕНКОВА.

Учасники прес-конференції також повідомили, що обидва канали наразі підраховують збитки, завдані їм внаслідок судового рішення щодо позбавлення ліцензій на частоти, та вимагатимуть від держави компенсації.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив вимоги групи телеканалів «Інтер», який оскаржував рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2010 року про виділення ТВі та «5-му каналу» частот мовлення.

ТВі та «5-й канал» оскаржили це рішення в Апеляційному адміністративному суді Києва.

Учора, 30 серпня, Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність рішення Нацради з телерадіомовлення про надання низки частот телеканалам ТВі та “5-й канал”.

Відповідно до постанови суду, апеляційний позов телеканалів ТВі та “5-й канал” суд задовольнив частково. Зокрема, апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції і ухвалив нове рішення. Згідно з ним, рішення Нацради про надання низки нових частот цим телеканалам визнано неправомірним і скасовано.

Суддя зазначив, що це рішення апеляційного суду може бути оскаржене відповідно до закону у Вищому адміністративному суді України.

Повний текст постанови суду буде оприлюднено 3 вересня.