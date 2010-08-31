Зміни до закону не вплинуть на результати виборів у Севастополі

Заступник голови Севастопольської міськради Петро КУДРЯШОВ вважає, що внесені вчора зміни до закону про місцеві вибори суттєво не вплинуть на результати виборів у Севастополі і на існуючу конфігурацію політичних сил в місцевих органах влади міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.КУДРЯШОВ заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам.

За словами П.КУДРЯШОВА, він позитивно оцінює прийняті зміни до закону «Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів».

«Вони дійсно демократичніші. Стосовно, насамперед, саме місцевих рад, те, що дозволено політичним партіям, що реєструвалися менше ніж за рік до початку виборів, брати участь у виборах» - сказав заступник голови міськради.

«Безперечно, дрібні політичні партії, або нові, якщо вони серйозно, так би мовити, вважають, висловлюють якісь інтереси населення, вони одержать певні голоси. Більше того, найголовніша зміна, яка була прийнята, - введення 50% мажоритарної системи - вона вже дає право практично всім іншим брати активну участь у виборах», - додав П.КУДРЯШОВ.

Водночас, він наголосив, що «загалом це не вплине» на конфігурацію політичних сил у місцевих органах влади міста.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня, Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів".

Даним законом знято обмеження щодо можливості участі в місцевих виборах місцевих організацій політичних партій, які утворені пізніше, ніж за 365 днів до дня виборів, і надана можливість всім місцевим організаціям партій висувати своїх кандидатів на виборах.

Крім того, законом змінено принцип формування складу територіальних виборчих комісій. Зокрема, буде збільшено склад територіальних виборчих комісій до 18 осіб і надано право подавати кандидатури для формування територіальних виборчих комісій не тільки місцевим організаціям тих політичних партій, які представлені у Верховній Раді України поточного скликання, а й усім місцевим організаціям партій, які зареєстровані в Україні.

Визначено також порядок відбору кандидатур до складу територіальних виборчих комісій, куди входитимуть 15 чоловік від місцевих організацій політичних партій, які представлені у ВР, а також три людини з числа кандидатур, поданих місцевими організаціями партій, які визначатимуться шляхом жеребкування.