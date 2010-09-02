Наливайченко вимагає притягнути Табачника до криміналу

Громадська ініціатива “Оновлення країни” звернеться до Генеральної прокуратури України з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА за порушення закону і заперечення встановленого українським судом факту, що Голодомор 1932-33 років був актом геноциду українського народу.

Як повідомили УНІАН у Громадській ініціативі “Оновлення країни”, за словами її координатора Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, заява міністра освіти щодо Голодомору прямо суперечить статті 2 Закону “Про Голодомор 1932-1933 років в Україні”, у якій визначено: “Публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні визнається наругою над пам`яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності українського народу і є протиправним”.

“Оновлення країни” закликає народних депутатів України, особливо від Донецької, Харківської, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей, винести на розгляд Верховної Ради постанову про звільнення Д.ТАБАЧНИКА з посади міністра за порушення українського законодавства. “У 1932-33 роках саме в цих регіонах масово вбивали голодом мільйони наших земляків та родичів, взявши голодні села в блокаду каральними загонами ГПУ”, - зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він нагадав, що український суд у січні 2010 року відповідно до статті 6 Конвенції ООН “Про запобігання злочинам геноциду та покарання за нього” визнав факт геноциду та назвав його організаторів, які з метою придушення національно-визвольного руху в Україні в період 1932-ЗЗ рр. умисно організували цей злочин.

Координатор “Оновлення країни” підкреслив: “Чиновники, які заперечують факт злочину, вчиняють протиправно і підпадають під юрисдикцію Міжнародного суду в Гаазі. Ті, хто заперечує, що в Україні у 32-33 роках минулого століття в оточенні збройних формувань від голоду загинули наші діди і прадіди, покривають злочинців і виправдовують злочини проти людяності”.