Янукович зустрічається тет-а-тет з Ху Цзіньтао

У Пекіні розпочалася зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і голови Китайської Народної Республіки ХУ Цзіньтао.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч проходить в рамках першого дня державного візиту Президента України до Китаю.

У центрі Пекіна поблизу будинку Народних зборів, де голова КНР проводить найважливіші державні заходи, розвішані державні прапори України. Зокрема, українська державна символіка розміщена на головній площі Пекіна Тяньаньмень.

Главу Української держави у будинку Народних зборів Китаю зустріли з військовими почестями, які провели військовослужбовці роти почесної варти. Також на честь Президента України пролунав український гімн.

Зараз глави України і Китаю проводять зустріч тет-а-тет, за результатами якої планується підписання низки двосторонніх міждержавних документів.