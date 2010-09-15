Кого з політиків підтримують зараз кияни (опитування)
Дані Центру Разумкова
Серед політиків найбільшу підтримку киян має Віталій КЛИЧКО.
Про це УНІАН повідомив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій БИЧЕНКО, посилаючи на результати проведеного Центром у Києві опитування.
Зокрема, кожен четвертий опитаний (25,4%) повністю підтримує дії В.КЛИЧКА, ще майже стільки ж (23,6%) – частково. Не підтримують його діяльність 41,4% опитаних.
Повністю підтримують діяльність Сергія ТІГІПКА 18,8% опитаних киян, Анатолія ГРИЦЕНКА - 16,4%, Юлії ТИМОШЕНКО - 15,4%, Віктора ЯНУКОВИЧА - 14,4%, Арсенія ЯЦЕНЮКА - 14,0%.
Кожен десятий киянин повністю підтримує діяльність Миколи АЗАРОВА (10,4%) Віктора ПИЛИПИШИНА (10,1%) та Олександра ПОПОВА (9,9%). При цьому експерт зазначив, що О.ПОПОВ є найменш відомим серед наведених політиків: його не знають 14,9% опитаних.
Надзвичайно низький рівень підтримки має Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ: повністю підтримують його діяльність 2,3% респондентів, а окремі дії – 2,8%. Не підтримують діяльність Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО 91,3% киян, поінформував А.БИЧЕНКО.
Він додав, що майже половина опитаних (48,2%) киян вважають, що зараз реально керує Києвом О.ПОПОВ. 9,4% респондентів вважають, що Києвом реально керує Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. 7,0% респондентів схиляються до думки, що вони обидва керують Києвом, 16,3% зазначили інше, а 19,1% вагалися з відповіддю на питання.
Оцінюючи діяльність О.ПОПОВА за 5-бальною шкалою, трохи менше половини (44,9%) опитаних не змогли оцінити її, зазначив А.БИЧЕНКО. Серед тих, хто зміг оцінити цю діяльність, середня оцінка склала 3 бали.
***Телефонне опитування проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 10 по 12 вересня 2010 року у Києві. За випадковою вибіркою опитано 408 респондентів віком від 18 років. Теоретично похибка вибірки - 5%.