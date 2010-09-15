Кого з політиків підтримують зараз кияни (опитування)

Серед політиків найбільшу підтримку киян має Віталій КЛИЧКО.

Про це УНІАН повідомив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій БИЧЕНКО, посилаючи на результати проведеного Центром у Києві опитування.

Зокрема, кожен четвертий опитаний (25,4%) повністю підтримує дії В.КЛИЧКА, ще майже стільки ж (23,6%) – частково. Не підтримують його діяльність 41,4% опитаних.

Повністю підтримують діяльність Сергія ТІГІПКА 18,8% опитаних киян, Анатолія ГРИЦЕНКА - 16,4%, Юлії ТИМОШЕНКО - 15,4%, Віктора ЯНУКОВИЧА - 14,4%, Арсенія ЯЦЕНЮКА - 14,0%.

Кожен десятий киянин повністю підтримує діяльність Миколи АЗАРОВА (10,4%) Віктора ПИЛИПИШИНА (10,1%) та Олександра ПОПОВА (9,9%). При цьому експерт зазначив, що О.ПОПОВ є найменш відомим серед наведених політиків: його не знають 14,9% опитаних.

Надзвичайно низький рівень підтримки має Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ: повністю підтримують його діяльність 2,3% респондентів, а окремі дії – 2,8%. Не підтримують діяльність Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО 91,3% киян, поінформував А.БИЧЕНКО.

Він додав, що майже половина опитаних (48,2%) киян вважають, що зараз реально керує Києвом О.ПОПОВ. 9,4% респондентів вважають, що Києвом реально керує Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. 7,0% респондентів схиляються до думки, що вони обидва керують Києвом, 16,3% зазначили інше, а 19,1% вагалися з відповіддю на питання.

Оцінюючи діяльність О.ПОПОВА за 5-бальною шкалою, трохи менше половини (44,9%) опитаних не змогли оцінити її, зазначив А.БИЧЕНКО. Серед тих, хто зміг оцінити цю діяльність, середня оцінка склала 3 бали.

***Телефонне опитування проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 10 по 12 вересня 2010 року у Києві. За випадковою вибіркою опитано 408 респондентів віком від 18 років. Теоретично похибка вибірки - 5%.