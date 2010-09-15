Як кияни оцінюють пертурбації у столиці (опитування Центру Разумкова)

Майже дві третини киян (63,7%) вважають, що події у Києві розвиваються у не правильному напрямі.

Про це повідомив УНІАН директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій БИЧЕНКО, посилаючись на результати опитування, проведені Центром Разумкова у столиці.

Протилежної думки дотримуються лише 13,1% респондентів, а майже чверть (23,2%) опитаних не змогли визначитися з відповіддю на питання.

Результати опитування свідчать, що більшість киян (55,8%) вважають, що районні ради в місті Києві потрібні. Протилежної думки дотримуються близько чверті (25,2%) опитаних, решта респондентів не змогли визначитися з відповіддю на питання.

А.БИЧЕНКО зазначив, що найбільш однорідною є громадська думка щодо того, хто має бути головою виконавчої влади в Києві. Переважна більшість киян (83,1%) вважають, що головою КМДА обов’язково повинен бути обраний на виборах міський голова і лише 6,8% вважають, що голову КМДА має призначати Президент України на свій розсуд. 10% респондентів не дали відповіді на питання.

***Телефонне опитування проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 10 по 12 вересня 2010 року у місті Києві. За випадковою вибіркою опитано 408 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 5%.