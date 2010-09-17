У Януковича хочуть дещо розсекретити, щоб «очистити суспільство»

Адміністрація президента України хоче розсекретити архівні матеріали про колаборантів КДБ, аби "очистити суспільство".

Про це заступниця голови адміністрації Ганна Герман сказала на відкритті у Києві виставки про "Штазі", передає "Німецька хвиля".

Герман заявила, що в Україні буде розроблений закон, який передбачатиме передачу архівних матеріалів спецслужб Інституту національної пам`яті.

За її словами, досі в українських архівах зберігається багато матеріалів із грифом секретності через колишню "помаранчеву владу", яка не ініціювала цей процес.

"Правду треба знати, якою б гіркою вона не була, і кого б вона не стосувалася. За правду треба відповідати. Треба очищувати наше суспільство", - завила Герман.

"Поки що таких законодавчих актів не має. Ми не можемо сьогодні примусити Службу безпеки порушувати закон", - додала вона.

Натомість Герман зауважила, що вона виступає за люстрацію в Україні і відкриття засекречених документів КДБ, аби збільшити довіру до влади.

"Якщо будуть опубліковані списки тих, хто співпрацювали, то люди, які не співпрацювали, матимуть гарантії, що їх ніхто безневинно не скривдить у цій державі", - сказала заступник глави адміністрації президента України.

Українська правда

У свою чергу, федеральний уповноважений Німеччини з питань документації Державної служби безпеки колишньої НДР Маріанне Біртлер каже, що виступає обома руками за розсекречення документів українською Службою безпеки.

У Німеччині жертви "Штазі" можуть звернутися до держустанови, реконструювати тогочасні події і домогтися реабілітації. Також німецьких політиків перевіряють на причетність до співпраці зі службою безпеки колишньої Німецької демократичної Республіки.

"Ця перевірка необов`язкова. Але може здійснюватися. Її мета, щоб люди довіряли тим, хто обіймає державні посади", - наголосила Біртлер.