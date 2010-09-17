Експерти вважають, що лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО запізнилася з рішенням про бойкот місцевих виборів.

Про це свідчать результати експертного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

В інституті нагадують, що днями Ю.ТИМОШЕНКО розповсюдила відкритий лист до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому звинуватила його в рейдерському захопленні партії «Батьківщина», і заявила, що якщо Партія регіонів продовжить перешкоджати «Батьківщині» брати участь у виборах, то «Батьківщина» оголосить бойкот місцевим виборам у ряді регіонів країни.

У зв`язку з цим Інститут Горшеніна поцікавився у експертів, наскільки вірогідний бойкот місцевих виборів ключовою опозиційною партією і як це може вплинути на ситуацію всередині країни, а також на імідж України в очах світової спільноти.

Президент соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що бойкот міг би викликати резонанс, але опозиція запізнилася зі своїм рішенням: «Неучасть сильної опозиційної сили, яка набрала 45% на президентських виборах, у виборах місцевих – це дуже сильний удар по демократії в Україні. Для Заходу це – факт. Але БЮТ просто запізнився з цим рішенням. Це треба було робити ще до того або в момент того, як ухвалювалося рішення про вибори у Верховній Раді».

За словами політолога, тоді опозиція промовчала, і лише зараз, порахувавши свої результати, побачивши, що вони достатньо плачевні, наважується вийти з гри. «Це треба було робити раніше, тоді б бойкот мав сильний політичний ефект. А зараз, на жаль, це рішення запізнилося і не матиме того ефекту, на який сподівається ТИМОШЕНКО зі своїм листом. Більш того, я впевнений, що БЮТ – в такому становищі, що не вийде з виборів, а намагатиметься грати в них пасивну роль на цих місцевих виборах», - сказав В.НЕБОЖЕНКО.

На думку наукового директора Школи політичної аналітики при НАУКМА Олексія ГАРАНЯ, значного удару по іміджу України завдав сам закон про місцеві вибори. «Очевидно, що закон виписаний під одну політичну силу – під Партію регіонів і, безумовно, звужує політичне поле і можливості для опозиції», - вважає експерт. Він також не виключає можливості бойкоту БЮТ місцевих виборів в окремих регіонах. «Якщо говорити про позицію БЮТ і про лист ТИМОШЕНКО, то вона ж не закликає до бойкоту в межах всієї країни. Вона говорить, в першу чергу, про ті області, де відбуваються маніпуляції з виборчими списками, де влада, фактично, створює паралельні структури, розколює «Батьківщину». В цих умовах, можливо, такий бойкот мав би сенс, але я думаю, що лист ТИМОШЕНКО – це своєрідна спроба удару на випередження і спроба привернути увагу до тих маніпуляцій, які відбуваються навколо виборів», - сказав О.ГАРАНЬ.

Експерт вважає, що бойкот у межах всієї країни був би неправильним. «Але, в принципі, ТИМОШЕНКО про це й не говорить. Вона говорить про конкретні області, наводячи конкретні приклади», - зазначив О.ГАРАНЬ.

Політолог Володимир ЦИБУЛЬКО вважає, що у Ю.ТИМОШЕНКО немає можливості організувати бойкот. За його словами, навіть якби лідер БЮТ контролювала всю вертикаль своєї партії, то вона не змогла б організувати бойкот, оскільки інтереси її структур на місцях дуже далекі від інтересів центрального правління партії. «Тому, якби такий бойкот був, її партія розсипалася б ще швидше, ніж сиплеться зараз. Хоча, з іншого боку, можливо, таке випробування для ТИМОШЕНКО виявиться дуже корисним, оскільки вона – дуже гнучкий політик і може просто реформувати свою команду», - зазначив він.

«Але, швидше за все, місцеві еліти досить поверхневі, вони не підуть на довгі дистанції, оскільки всі вони пов`язані з бізнесом, а бізнес не може бути опозиційним до влади. Тут є принципова річ, яку треба було враховувати і при формуванні своєї партії. Все ж таки, її партія досить автономізована, і кожна регіональна група гратиме за своїм власним сценарієм. Я не виключаю, що без її згоди частина груп, частина БЮТу, розсипатиметься й через менш ажіотажні політичні структури балотуватиметься до місцевої влади», - сказав В.ЦИБУЛЬКО.

На думку директора Інституту Горшеніна Володимира ФЕСЕНКА, лідер БЮТ своїм відкритим листом намагається натиснути на владу. «Заяви про бойкот місцевих виборів з боку БЮТ є засобом тиску на владу і привертання уваги міжнародного співтовариства до ситуації з рядом обласних організацій БЮТ (у Київській, Львівській, Луганській і Харківській областях). Ці організації фактично перейшли під контроль Партії регіонів», - зазначив експерт.

За словами В.ФЕСЕНКА, відповідно, і на вибори під прапором БЮТ можуть піти люди, які нічого спільного не мають з Ю.ТИМОШЕНКО, а фактично працюють на її опонентів.

«Якщо ця ситуація залишиться незмінною, то виникне дуже небезпечний прецедент, який може зруйнувати легальну українську опозицію і конкурентну партійну систему в Україні», - заявив В.ФЕСЕНКО.

Він упевнений, що якщо БЮТ не вдасться перереєструвати свої проблемні організації, то у них не залишиться іншого вибору, крім бойкоту. «Щодо застосування тактики бойкоту БЮТ визначатиметься найближчим часом. Можливо, буде вибрана тактика точкового бойкоту місцевих виборів (у тих регіонах, де під прапором БЮТ братимуть участь у виборах опоненти Ю.ТИМОШЕНКО). Бойкот виборів – це завжди дуже складна і ризикована тактика», - вважає експерт.

В.ФЕСЕНКО відзначив, що найбільш ефективна така тактика лише в тому випадку, якщо є поріг явки виборців для визнання виборів такими, що відбулися. «В Україні немає порогу явки на виборах. Отже, зірвати вибори за допомогою бойкоту – безглуздо. БЮТ може розраховувати на символічний пропагандистський ефект – хоча б часткову делегітимізацію місцевих виборів, демонстрацію їх недемократичного характеру, а також на зрив технології переведення своїх регіональних організацій під контроль Партії регіонів. Якщо ТИМОШЕНКО вдасться привернути увагу міжнародного співтовариства до цієї ситуації, то в результаті постраждає «демократичний образ» Президента України. І Віктору ЯНУКОВИЧУ варто подумати – чи є сенс ризикувати своєю міжнародною репутацією заради дрібних виграшів своєї партії на місцевих виборах», - вважає В.ФЕСЕНКО.