Литвин: Україна 2010 року - це не Україна 1996 року

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що нині немає підстав для повернення до редакції Конституції України 1996 року.

Про це він заявив, коментуючи дискусію про можливість відміни політреформи 2004 року та повернення до Конституції 1996 року, повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради.

«Ми живемо за реаліями нинішньої Конституції. Сьогодні немає підстав говорити про те, що завтра Україна повернеться до Конституції 1996 року. І взагалі мені важко уявити, як це може відбутись. Відтак, я виходжу з того, що Конституційний Суд всебічно розгляне це питання, у тому числі з урахуванням наслідків прийняття того чи іншого рішення», - сказав він.

За словами спікера, Конституційний Суд прийме те рішення, яке вважатиме за потрібне, але, разом з тим, його належить імплементувати парламенту, “і говорити, що після рішення Конституційного Суду ми автоматично отримаємо Конституцію зразка 1996 року, абсурдно”.

В.ЛИТВИН наголосив, що у разі прийняття рішення КС, яким він зверне увагу парламенту на те, що той порушив процедуру, яка міститься у конституційних приписах, і зобов`яже виправити ситуацію, Верховна Рада зобов`язана це зробити. При цьому, додав спікер, з безумовним дотримуванням розділу 13 Конституції, який регламентує порядок внесення змін до неї.

В.ЛИТВИН підкреслив, що не є прихильником того, щоб «розглядати Конституцію виключно під кутом зору внесення змін у розділи, які стосуються владних повноважень». На думку спікера, потребують уточнень норми Конституції щодо організації влади на місцях у частині передачі повноважень і відповідальності на місцевий рівень.

Відповідаючи на запитання, чи підтримує він повернення Президенту України тих повноважень, які були до конституційної реформи 2004 року, голова Верховної Ради сказав: «Справа не в голослівних твердженнях політиків про підтримку чи непідтримку. Головне - підтримка суспільства».

Разом з тим, керівник парламенту висловив думку, що повинні бути підкріплені повноваження глави держави в частині гарантування безпеки країни і в частині реалізації зовнішньої політики. «Одночасно не сприймаю штучний поділ виконавчої влади на два центри впливу. Потрібно, щоб був один. Не менш важливо розуміти, що Україна 2010 року - це не Україна 1996 року і навіть не Україна 2004 року. Тому говорити про автоматичне повернення повноважень, принаймні з цієї точки зору, є некоректним», - наголосив В.ЛИТВИН.