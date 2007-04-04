Северінсен радить Кінаху і К° дати відповідь самим собі

Співдоповідач моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Ханне вважає, що українські політики змагаються за владу, а не за політику.

Про це вона заявила в інтерв’ю газеті “Дело” (номер від 4.04.2007р.).

Зокрема стосовно слів Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який називає розширення правлячої коаліції за рахунок депутатів з опозиційних фракцій перекручуванням волевиявлення виборців, Х.СЕВЕРІНСЕН зазначила: “Я погоджуюся із твердженням про те, що такі дії спотворюють результати виборів і багато українців можуть почуватися ошуканими. Я гадаю, що ті депутати, які переходять з одного табору до іншого, мусять дати відповідь самим собі: навіщо вони це роблять? На мою думку, в Україні замало дебатують про політику. Українські політики змагаються за владу, а не за політику”.

Водночас, запровадження норми імперативного мандату до народних депутатів Х.СЕВЕРІНСЕН назвала “не виходом із ситуації” і “абсолютно недемократичним”.

“Якщо депутат обраний до парламенту, але не погоджується із політикою, яку здійснюють його однопартійці, він має право на власну політичну позицію”, - переконана вона.

Стосовно твердження Президента України, який називав намагання розширити коаліцію до 300 депутатів спробою «узурпації влади», Х.СЕВЕРІНСЕН зазначила, що у певному сенсі це слушне твердження.

“Має бути розподіл повноважень між президентом, парламентом і урядом. Натомість коаліція намагається перебрати владу на себе. Я повторюю: тут йдеться скоріше про владу, ніж про політику. Яка мета створення більшості у 300 голосів? Чого хочуть ці депутати? Вони хочуть змінити податкове законодавство чи вони хочуть якихось інших політичних змін? Схоже на те, що політика полягає лише в тому, щоб надати уряду всю повноту влади. Такі дії суперечать духу Конституції”, - вважає Х.СЕВЕРІНСЕН.

Стосовно звернення Верховної Ради України до Парламентської асамблеї Ради Європи з проханням терміново розглянути ситуацію в Україні, Х.СЕВЕРІНСЕН зазначила, що за два тижні відбудеться планове засідання ПАРЄ, і що питання про ситуацію в Україні може бути винесене на розгляд. “Я сподіваюся, що до того моменту ситуація проясниться”, - додала вона.

Водночас Х.СЕВЕРІНСЕН повторила, що досі обидві сторони українського політикуму дискутували лише про владу, а не про саму політику. “Яку політику захищають сторони, за що виборцям пропонують знову голосувати? Тут непросто розібратися”, - зауважила співдоповідач комітету ПАРЄ.

В той же час Х.СЕВЕРІНСЕН ще раз наголосила на вже озвученій вчора позиції, що Конституційний Cуд України має негайно дати висновок, чи відповідає президентське рішення про розпуск парламенту Конституції.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО ввечері 2 квітня підписав указ про розпуск українського парламенту.

Верховна Рада того ж дня прийняла постанову, в якій заявила про відсутність у Президента правових підстав для розпуску парламенту, а Кабінет міністрів України пізно вночі прийняв постанову, якою вирішив підкорятися тільки Верховній Раді.

Представники коаліції підготували подання щодо Указу Президента про розпуск Верховної Ради і просили КС невідкладно, не пізніше 5 днів після публікації указу Президента про припинення повноважень парламенту, перевірити цей документ на відповідність Конституції.