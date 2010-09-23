Конференція Фонду «Ефективне управління» і Financial Times

28 вересня 2010 року в Києві, в InterContinental Hotel, пройде конференція «Україна: Реформи, Конкурентоспроможність, Інвестиції», організована Фондом «Ефективне управління» у партнерстві з виданням Financial Times.

На конференції зберуться представники високого рангу органів державної влади, а також представники українського і міжнародного приватного бізнесу для обговорення поточного стану економіки України, дій уряду з реалізації економічних реформ, інвестиційного потенціалу країни, її галузей і регіонів.

Захід проходитиме у форматі активної дискусії спікерів і аудиторії, і складатися з трьох дискусійних секцій: 1. Впровадження реформ з поліпшення ділового клімату України.

2. Нові галузеві інвестиційні можливості.

3. Інвестиційна привабливість регіонів України.

Відкриють конференцію директор Фонду Наталія ІЗОСІМОВА і головний редактор Financial Times в Східній Європі Ніл БАКЛІ. C вітальною промовою виступить прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

В результаті фінансово-економічної кризи Україна постраждала сильніше, ніж інші країни регіону, і на сьогоднішній день стає очевидним, що докризові моделі швидкого зростання вже не ефективні. Саме тому учасники першої секції обговорюватимуть програму реформ, представлених Президентом України. Свої аргументи висловлять Сергій ТІГІПКО, Ірина АКІМОВА, Наталія КОРОЛЕВСЬКА, Борис КРАСНЯНСЬКИЙ і Мартін РАЙЗЕР. Модератором даної секції виступить Ніл БАКЛІ, редактор Financial Times у Східній Європі.

Інвестиційна привабливість України на сьогоднішній день все активніше і професійніше обговорюється у всіх сферах бізнесу. Конкретні кроки уряду по збільшенню притоку інвестицій в базові сектори економіки обговорюватимуть спікери другої секції: Борис КОЛЕСНІКОВ, доктор Девід ЛІ, Максим ТИМЧЕНКО, Ігор МІТЮКОВ і Владислав КАСЬКІВ. Модератор дискусії – Аветік ЧАЛАБЯН, старший партнер міжнародної компанії McKinsey&Company.

У зв`язку з уповільненням темпів зростання економіки і спадом притоку інвестицій в 2009-2010 роках власті деяких регіонів пришли до висновку про необхідність реалізації програм економічного розвитку і поліпшення інвестиційного клімату, розроблених спеціально для регіонів. Для відкритої дискусії в третю секцію запрошені: Андрій САДОВИЙ, Олександр ВІЛКУЛ, Дмитро ШИМКІВ і Кирило ДМИТРІЄВ. Модератор дискусії – Ендрю СВОРТ, партнер компанії «Монітор Груп».