Королевська пропонує встановити єдині правила гри для бізнесу

Необхідно встановити єдині правила гри для представників бізнесу на всій території України. Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва, представляючи в парламенті законопроект «Про здійснення прискореного перегляду регуляторних актів, прийнятих органами і посадовцями місцевого самоврядування, щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, за словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, не можна залишати невирішеною ситуацію, коли в різних населених пунктах, по суті, працюють різні регуляторні норми поза правовим загальнодержавним полем.

Як зазначила депутат, в Україні існує проблема невідповідності регуляторних актів, які були прийняті органами і посадовцями місцевого самоврядування, принципам державної регуляторної політики. «Це гальмує реформування даної сфери і знижує можливості для подальших законодавчих кроків, спрямованих на забезпечення економічного розвитку країни, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Не можна залишати невирішеною ситуацію, коли в різних населених пунктах, по суті, працюють різні регуляторні норми поза правовим загальнодержавним полем».

Законопроектом пропонується провести аналіз кожного регуляторного акту, прийнятого органами місцевого самоврядування, і встановити чотири етапи їх прискореного перегляду: створення загальних списків регуляторних актів, прийнятих місцевим самоврядуванням; проведення аналізу; підготовка пропозицій за його результатами й складання узагальнених результатів із подальшим контролем за їх приведенням у відповідність із принципами державної регуляторної політики.

«Ця процедура є комплексною і системною. Важливо, що надається можливість для повторної експертизи актів, яка може проводитися спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної регуляторної політики», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку голови Комітету ВР, увесь процес займе більше року. «Можна дискутувати про терміни, проте, те, що цей перегляд украй необхідний українським підприємцям не викликає анінайменших сумнівів. Нам необхідно встановити єдині правила гри для всіх представників бізнесу на всій території України і навести порядок у цій сфері», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 23 вересня, Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект «Про здійснення прискореного перегляду регуляторних актів, прийнятих органами і посадовцями місцевого самоврядування, щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (№7030).

Документом пропонується провести аналіз кожного регуляторного акту, прийнятого органами місцевого самоврядування. Кожен такий акт, згідно з нормами, має бути переглянутий у 90-денний термін.

Для організації роботи з проведення прискореного перегляду регуляторних актів сільськими, селищними й міськими головами, а також головами рад різних рівнів пропонується створити робочі комісії. Органи місцевого самоврядування зобов`язані забезпечити участь представників об`єднань суб`єктів господарювання, роботодавців і громадських організацій у цьому процесі. Представники цих організацій також входять до складу робочої комісії. Окрім них туди можуть увійти й представники наукових організацій, а також окремі фахівці.

Документ встановлює чіткі терміни для кожного етапу. Так, на подачу списків встановлюється 7 днів, на створення загальних переліків – 10 днів, на аналіз – 45 днів, на підготовку пропозицій – 50 днів, на узагальнення результатів – 50 днів, на додатковий аналіз, проведення, за необхідності, повторної експертизи, а також на аналіз обгрунтування 75 днів, на приведення актів у відповідність із державною регуляторною політикою – 90 днів. Крім того, 120 днів виділяється на подачу Радміном Криму, відповідними місцевими держадміністраціями зведеної інформації про результати проведення прискореного перегляду регуляторних актів.