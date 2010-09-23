Азаров назвав кандидатуру від ПР на пост мера Одеси

Кандидатом у мери Одеси від Партії регіонів буде глава Антимонопольного комітету України, член ПР Олексій КОСТУСЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив одеським журналістам прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

За його словами, при виборі кандидатури на посаду мера ПР цікавило «перш за все те, щоб претендент був одеситом, був патріотом Одеси», а також мав досвід керівництва великими колективами і рішення «великих серйозних завдань».

«Ми керувалися одним критерієм: забезпечити реалізацію стратегії нашої державної політики, з якою представник Партії регіонів виграв президентські вибори, повинен наш однодумець», - сказав М.АЗАРОВ.

Він заявив, що вважає О.КОСТУСЄВА гідною кандидатурою.

«Ми вважаємо, що Олексій КОСТУСЄВ - гідна кандидатура, і, звісно, будемо йому надавати усю необхідну допомогу, щоб реалізувати програму розвитку насамперед Одеси», - зазначив глава уряду.

Щодо заміни О.КОСТУСЄВА на посаді голови АМКУ в разі, якщо він виграє вибори в Одесі, то, за словами М.АЗАРОВА, «проблем у підборі кадрів не буде». «У Антимонопольному комітеті є достатньо заступників голови АМКУ, здатних його замінити», - заявив прем`єр-міністр.