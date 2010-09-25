ПР масово створює клони місцевих осередків "Батьківщини"

Народний депутат, голова Київської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Костянтин БОНДАРЄВ заявляє, що Партія регіонів продовжує реєструвати на Київщині псевдоосередки «Батьківщини».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

За словами К.БОНДАРЄВА, у Київській області відбувається масове рейдерське захоплення районних та міських партійних організацій партії «ВО «Батьківщина». Він заявив, що за створенням клонів «Батьківщини» стоять представники Партії регіонів, які ведуть масштабну боротьбу із захоплення влади. Під брендом «Батьківщина» вони вже сформували списки кандидатів до рад усіх рівнів на Київщині.

Депутат наголосив, що у серпні відбулась перша хвиля рейдерських атак – «представники Партії регіонів створили клони партійних осер едків «Батьківщини» у Бориспільському, Фастівському, Києво-Святошинському, Обухівському, Ставищенському районах, а також у містах Фастів, Обухів, Бровари». У районних і міських управління юстиції зареєстровані відповідні документи.

«Друга хвиля захоплення наших партійних організацій відбувається зараз. Станом на 24 вересня в управліннях юстиції зареєстровані псевдоосередки «Батьківщини» в Яготинському та Вишгородському районах, а також у місті Переяслав-Хмельницький», - заявив К.БОНДАРЄВ.

«За неофіційними, але підтвердженими даними, з дня на день будуть зареєстровані «клони» у Богуславському та Згурівському районах, а також у місті Ржищів. Документи в управління юстиції вже надійшли», - сказав К.БОНДАРЄВ.