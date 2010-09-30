Литвин про конституційну більшість і спокусу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що не є прихильником конституційної більшості в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на другій нараді керівників апаратів парламентів держав СНД, країн Балтії і Кавказу.

За словами В.ЛИТВИНА, сьогодні Україна «увійшла до нормального русла розвитку». «У нас немає конфліктів по лінії Президент-парламент-виконавча влада», - додав він.

Глава парламенту підкреслив, що на сьогодні у Верховній Раді України «є стійка більшість», яка об`єднує «близько 270 депутатів».

В.ЛИТВИН відзначив: «Я не є прихильником конституційної більшості у парламенті, бо тоді з`являється спокуса ухвалювати складні рішення дуже швидко». «А я завжди боюся людей, у яких є швидкі рецепти розв’язання дуже складних проблем. Як правило, вони неповноцінні», - додав він.

В.ЛИТВИН підкреслив: «Ми стоїмо перед необхідністю проведення конституційної реформи». За його словами, для внесення змін до Конституції України необхідно 300 голосів народних депутатів.

Водночас, на його думку, «це має бути (внесення змін до Конституції – УНІАН) у процесі дискусії, бо це не документ лише на сьогодні, такий документ повинен бути на перспективу».