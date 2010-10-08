Янукович нагородив Лукаш за «захист конституційних прав українців»

Віктор Янукович присвоїв звання "заслужений юрист" першій заступниці глави своєї адміністрації, представнику Президента у Конституційному суді Олені Лукаш.

На офіційному сайті голови держави розміщений відповідний наказ.

Також серед нагороджених цим званням Олена Панченко - заступник Міністра юстиції, Сергій Сапун – перший заступник завідувача Секретаріату Апарату Верховної Ради України, Олена Семьоркна – директор департаменту Міністерства юстиції України, Дмитро Шпенов - голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, нардеп-регіонал Владислав Забарський та колишній бютівець Володимир Пилипенко, який входить до “групи Портнова”, теж колишнього бютівця, а нині заступника голови АП.

Усі вони нагороджені з формулюванням “за вагомий особистий внесок у реалізацію державної правової політики, зміцнення законності та правопорядку, високий професіоналізм у захисті конституційних прав і свобод громадян”.

Нагадаємо, що Олена Лукаш та Дмитро Шпенов брали участь у розгляді в Конституційному суді справи про скасування політреформи-2004. А Володимира Пилипенка Перший національний канал запросив коментувати трансляцію засідання КС у прямому ефірі.