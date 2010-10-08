В Азарова вирішили знімати напругу у Києві батонами по 2,80

Робоча група під головуванням першого віце-прем`єра Андрія Клюєва у складі працівників апарату Київської міської державної адміністрації і менеджерів підприємства «Київхліб» напрацювала комплекс заходів, які дозволять повернути ціни на батони до рівня 2,80 грн, повідомила прес-служба уряду.

Зокрема Клюєв доручив главам адміністрацій забезпечити чіткий графік безперебійного відвантаження зерна Аграрного фонду з регіонів України на адресу «Київмлина» з подальшою переробкою цього зерна на давальницьких умовах і відпуском борошна підприємству «Київхліб».

За словами голови наглядової ради ВАТ «Хліб Києва» Владислава Атрошенка, «це призведе до того, що підприємство буде працювати хоча б з мінімальною рентабельністю, і зніме напругу в суспільстві».