Участь опозиційних партій у виборах заблокована адмінресурсом

Заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА заявляє, що через використання владою адміністративного ресурсу у процесі підготовки та проведення виборів до місцевих органів самоврядування фактично заблоковано участь політичних партій, які опонують владі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ж.УСЕНКО-ЧОРНА заявила сьогодні на зустрічі з делегацією Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. У зустрічі від Центральної виборчої комісії брали участь лише заступники голови ЦВК Андрій МАГЕРА та Ж.УСЕНКО-ЧОРНА, а також члени комісії Валерій ШЕЛУДЬКО та Ігор ЖИДЕНКО.

"Вперше за останні роки в Україні сформовані виборчі комісії не на паритетних засадах, а при цілковитому домінуванні окремої політичної сили. Таке домінування у виборчих комісіях спотворює не тільки загальні принципи проведення вільних чесних виборів, а й викривлює на практиці право взяти участь у виборах в окремих регіонах. Сьогодні одна із потужних політичних сил, по суті, позбавлена можливості брати участь у виборах.

У діяльність політичних партій втручаються органи виконавчої влади, зокрема, адміністративним шляхом заблоковано участь у виборах конкретної політичної сили", - сказала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.

Заступник голови ЦВК повідомила представникам європейської організації, що найбільшими вадами та загрозами нового закону про місцеві вибори, ухваленого перед виборами, є скорочення строків виборчого процесу. На її думку, це практично руйнує право політичних партій на оскарження результатів та дій виборчих комісій. "Хоча номінально таке право у законі присутнє, але практика і швидкість виборчого процесу це право зводить до нуля. Крім того, в Україні містяться норми, які дуже жорстко регулюють процедуру подання скарг і фактично за невеликим виключенням, ці скарги приречені на те, щоб комісії їх не розглядали за формальними ознаками. Закон виписаний таким чином, щоб максимально розширити коле для використання адміністративного ресурсу", - вважає вона.

У свою чергу А.МАГЕРА додав, що в рамках виборчої кампанії до місцевих органів самоврядування Центральна виборча комісія може розглядати скарги. "Але ці повноваження дуже обмежені. Фактично вони зводяться до того, що Центральна виборча комісія розглядає скарги щодо бездіяльності виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів. Ми вимушені залишати скарги без розгляду. Скарги, на які, насправді, треба реагувати", - зазначив заступник голови ЦВК.

На думку А.МАГЕРИ, виборче законодавство України є недосконалим. "Закон та законодавча база в Україні з кожним роком гіршає і рухається не в бік прогресу. Механізми закону побудовані таким чином, щоб поставити одну партію у нерівне становище з іншими. Для прикладу, згідно зі ст. 22 закону про місцеві вибори, склад територіальних виборчих комісій формується не у однаковій кількості від різних політичних партій. Наприклад, КПУ гарантовано має трьох представників у територіальній комісії. Натомість Українська республіканська партія "Собор" чи ХДС не має жодного представника", - пояснив він.