Від Тягнибока пішли троє людей, бо він «бере гроші у режиму»

Троє членів Тернопільської міської організації всеукраїнського об’єднання “Свобода” вийшли з лав партії на знак протесту проти імітації боротьби з владою.

Про це кандидат у депутати Тернопільської міської ради, колишній член ВО “Свобода” Іван СЕМАНИШИН повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Ми закликаємо людей не вірити лідерам “Свободи”, які свій популізм та обман прикривають ідеями служіння Україні. Ми втомилися бути учасниками цього фарсу, протестуємо проти нього та рішуче заявляємо про те, що реальні ідеї цієї політичної сили та її керівників насправді не співпадають з політичними, ідеологічними та моральними цінностями, які проголошує партія “Свобода”. Напередодні виборів у партії почали з’являтися нові люди, які ніколи не були прихильниками “Свободи”, а тепер під виглядом боротьби з існуючим режимом вони разом з керівниками місцевих осередків партії вирішують виключно особисті інтереси, складають та очолюють партійні списки до місцевих рад. Вони імітують боротьбу з режимом, вводячи людей в оману”, - йдеться у заяві трьох колишніх членів “Свободи”, яку оприлюднив І.СЕМАНИШИН.

Як зазначається у заяві, “особливо цинічним є те, що цей фарс вони влаштовують за гроші того самого режиму, з яким вони нібито борються”.

Крім того, підписанти наголошують, що допомога людям, реальне протистояння і боротьба з беззаконням чинної влади не є метою партії в її нинішньому вигляді.

І.СЕМАНИШИН зазначив, що на даний час з лав “Свободи” вийшли лише три особи, але, за його інформацією, керівництво партії проводило бесіди ще з 12-15 членами з вимогою не залишати партію.

Крім того, він повідомив, що зараз готується до реєстрації нова політична сила, ідеологією якої буде націоналізм. “Зараз готується до реєстрації організація, яка дійсно буде виражати націоналістичні погляди, не псевдонаціоналістичні. Вже ведуться переговори, ми затьмаримо “Свободу” на цьому”, - заявив І.СЕМАНИШИН.

За його словами, ведеться робота із залучення до нової партії людей із Сходу та Півдня України, де націоналістичні ідеї менш популярні, ніж на Заході держави.

“У нас націоналізм буде не такий як в “Свободі” - “Бий москалів!”, тому що все зло в “москалях”. Такого не буде. Я вважаю, що росіяни і білоруси є нашими побратимами, і нам нічого ділити на цій землі. У нас буде панславістська організація”, - наголосив І.СЕМАНИШИН.

Він також повідомив, що залишається кандидатом у депутати Тернопільської міської ради, але балотуватиметься від партії “Народна самооборона”.