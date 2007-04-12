У ПР знають, як представники СБУ нишпорять по судах...

Партія регіонів заявляє про тиск з боку Президента України та його оточення на представників Конституційного Суду України.

Як ідеться у заяві прес-служби Партії регіонів, тест якої передано агентству УНІАН, «останні декілька днів ми спостерігаємо посилення тиску на представників Конституційного Суду України з боку Президента та його оточення.

Так, 11 квітня 2007 року розпорядженням Президента України всім без виключення суддям КСУ нав`язано цілодобову охорону у місцях постійного і тимчасового перебування. Як відомо, за чинним законодавством охорона надається на підставі особистої заяви. Саме такі заяви подали судді, обрані за квотою Президента. Надання охорони без відповідних заяв не можна не розцінити як явний тиск та залякування суддів та членів їх родин. Адже зрозуміло, що будь-який громадянин, якому примусово нав`язують озброєних охоронців, не може сприймати свій стан як нормальний, повсякденний та безпечний».

Автори заяви зазначають, що «представники Служби безпеки України нишпорять по судових установах, біля правоохоронних органів, оточили приміщення Центральної виборчої комісії».

Партія регіонів попереджає громадськість про початок «цинічно спланованої кампанії з дискредитації членів Конституційного Суду.

Першим кроком у цьому плані є виступ народного депутата "Нашої України" КНЯЗЕВИЧА. Відвертою брехнею і наклепом КНЯЗЕВИЧ намагається тиснути на суддів Конституційного Суду України, запрограмувати суспільство на чергові протиправні дії з боку Президента та його оточення. Більше того, нехтуючи думкою світової громадськості, КНЯЗЕВИЧ і його побратими намагаються поставити під сумнів майбутнє рішення КС та вплинути на позицію суддів».

Партія регіонів категорично спростовує «всю недостовірну інформацію, що була викладена вище і буде викинута в інформаційний простір пізніше», і знову просить Конституційний Суд пришвидшити розгляд указу про розпуск Верховної Ради.

«Це зніме напруження у суспільстві, не дасть можливість шантажувати та принижувати вас безвідповідальними та неправдивими заявами. Ваше рішення, яким би воно не було, припинить політичне протистояння і буде виконано всіма учасниками конфлікту», заявляють у Партії регоінів.

Народні депутати від Партії регіонів звернуться до Генеральної прокуратури України з вимогою порушити кримінальну справу за фактом втручання у діяльність судових органів та притягнути винних у цьому осіб до відповідальності, йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня п`ятеро суддів Конституційного Суду заявили, що відмовляються брати участь у розгляді справи про відповідність Конституції України указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України через тиск на них із боку окремих політичних сил.

Як наголошується у заяві, під якою поставили підписи судді КС Ярослава МАЧУЖАК, Віктор ШИШКІН, Володимир КАМПО, Петро СТЕЦЮК і Дмитро ЛИЛАК, «певні політичні сили через своїх представників публічно чинять грубий тиск як на окремих суддів, так і на весь склад КС України».

Того ж дня СБУ пообіцяла надати охорону цим суддям.

11 квітня було оприлюднено розпорядження Президента України Віктора ЮЩЕНКА про охорону суддів КС.

Сьогодні, 12 квітня, народний депутат Р.КНЯЗЕВИЧ заявив, що блок “Наша Україна” закликає суддю КС Сюзанну СТАНІК через суд спростувати інформацію, розповсюджену у ЗМІ, про нібито отримання нею хабара у вигляді квартир у центрі Києва. За його словами, інтернет-видання “Реальна політика” поширило інформацію про те, що нібито С.СТАНІК отримала у дарунок дві квартири у Києві за адресою: Нестерівський провулок, 6. Зокрема, у повідомленні, до якого апелює народний депутат, йдеться про контакти, які, за твердженням сайту, перед цим мали місце “між заступником міністра Кабінету міністрів України Оленою ЛУКАШ та заступником голови Конституційного Суду України Сюзанною СТАНІК”.

За словами Р.КНЯЗЕВИЧА, “Наша Україна” не вірить у достовірність цієї інформації, але, враховуючи суспільну увагу до Конституційного Суду, просить С.СТАНІК позиватись до цього сайту і спростувати цю інформацію.

Р.КНЯЗЕВИЧ підкреслив, що якщо вона цього не зробить, «Наша Україна» “залишає за собою право негайно звернутися до прокуратури і СБУ, оскільки в разі якщо вони (звинувачення – УНІАН) підтвердяться, це ставить під сумнів дії і рішення судді - доповідача КС (по конституційному поданню щодо указу Президента про розпуск парламенту – УНІАН)”, - зазначив депутат.