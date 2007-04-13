Янукович стверджує, що Ющенко говорить неправду

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ називає неправдою висловлювання Президента України Віктора ЮЩЕНКА про те, що демократія в Україні в небезпеці.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в статті «Українська демократія повинна грунтуватися на нормах права», опублікованій сьогодні в британському виданні Тhe Financial Times.

«Твердження пана ЮЩЕНКА про те, що демократія в Україні в небезпеці, просто неправда. Демократія процвітає. Я пропоную зацікавленим читачам довідатися про стан демократії в Україні в будь-якому незалежному і авторитетному джерелі, яким, наприклад, є Рада Європи, що спостерігає за нашим демократичним прогресом», - пише В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, реальна проблема полягає в зниженні підтримки суспільством нинішніх опозиційних партій, а також помилковому рішенні Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, прийнятому під приводом збереження демократії в Україні і під тиском однієї частини політичного спектру.

«Всі основні політичні сили України хочуть бачити свою країну успішною, демократичною, процвітаючою і інтегрованою в Європу. Єдина істотна відмінність між ними полягає в їх здатності досягти бажаної мети», - пояснює прем`єр-міністр свою позицію.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що правляча коаліція за час своєї діяльності після парламентських виборів 2006 року надала переконливі докази прогресу. «Про що б ми не говорили - про економічну політику, про реалізацію демократичних і соціальних реформ, про боротьбу з корупцією, про виконання Україною своїх міжнародних зобов`язань або про її успіхи в справі європейської інтеграції - успіхи правлячої коаліції не можуть залишитися непоміченими. Саме з цієї причини деякі представники опозиції в парламенті підтримали правлячу коаліцію. Парламентарії зрозуміли, що, діючи таким чином, вони зможуть краще виправдати довіру тих, хто їх обрав», - упевнений він.

Прем`єр-міністр також зазначив, що ні він, ні формуючі уряд політичні партії не бояться «вийти до народу України і попросити його оцінити свою роботу». «Довіра людей - єдине джерело сили для нашого уряду. А за даними більшості опитувань, у разі проведення дострокових виборів політичні партії нинішньої коаліції істотно зміцнять свої позиції», - впевнений В.ЯНУКОВИЧ.

«На карту поставлена ефективність функціонування демократії. Свободами і перевагами демократичного суспільства слід користуватися з відповідальністю, і нікому не дозволено вибірково підходити до демократичних норм і принципів. Як одного разу зазначив представник Євросоюзу Хав`єр СОЛАНА, «Україна повинна навчитися грати за правилами, а не з правилами». Рішення про проведення дострокових парламентських виборів без законних на те підстав кидає виклик одній з основ демократії - нормам права. А єдина основа для досягнення політичного компромісу в Україні полягає в дотриманні цих норм», - підкреслив керівник українського уряду.

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що правляча коаліція виконає будь-яку постанову Конституційного Суду щодо питання розпуску парламенту. «Це дійсно демократичний і цивілізований вихід з нинішньої політичної безвиході. Я твердо переконаний, що демократія візьме гору, що політична криза буде врегульована мирним шляхом, і що Україна знову заслужить оплески світової спільноти за свою мудрість, відповідальність і зрілість», - пише він.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ заявляє, що не схильний «надмірно спрощувати ситуацію». «Заява пана ЮЩЕНКА вимагає серйозного розгляду і відповіді. Як і всі українські політики, я багато чому навчився після драматичних подій 2004 року. Я щиро вірю, що політичний плюралізм, який необхідно дбайливо розвивати і зберігати, - це одне з головних джерел нашої національної сили і гарантія світлого майбутнього України», - вважає прем`єр-міністр.