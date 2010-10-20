Балога хоче, щоб спостерігачів допустили до підрахунку голосів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має ухвалити політичне рішення і забезпечити якнайширшу присутність спостерігачів для контролю за об’єктивним підрахунком голосів на місцевих виборах 31 жовтня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Єдиний Центр”, про це в ефірі Чернігівської обласної телерадіокомпанії заявив лідер “Єдиного Центру” Віктор БАЛОГА.

За його словами, перебіг виборчої кампанії засвідчив, що партія влади вдається до будь-яких дій, щоб домінувати в усіх складових виборчого процесу.

«Сьогодні територіальні виборчі комісії по всій країні сформовані з людей від Партії регіонів. Представників інших політичних сил, нелояльних до партії влади, не реєстрували за надуманими причинами. Наприклад, у Донецьку від Андрія АМБРОСЬОНКА - кандидата від “Єдиного Центру” на посаду міського голови - було подано понад 800 представників до дільничних виборчих комісій. Жодна з кандидатур не розглядалася, а пояснення відмови звучало так: «через відсутність досвіду роботи у виборчкомах». Очевидно, що такий спосіб формування складу виборчих комісій - це позиція керівництва Партії регіонів, це позиція команди Президента», – сказав В.БАЛОГА.

На його думку, кількість міжнародних спостерігачів, яких запросила влада на місцеві вибори, явно недостатня, адже якщо раніше, під час попередніх виборчих кампаній, впливові світові інституції направляли сотні своїх представників, то цього року - лише десятки. Лідер ЄЦ вважає, що цього явно не вистачить, щоб повною мірою забезпечити повний, неупереджений та об’єктивний моніторинг ходу голосування 31 жовтня.

«Сумніви у чесності ведення кампанії та підрахунку голосів з наближенням дня голосування лунають усе гучніше. Переломити цю ситуацію повинен особисто Президент як гарант Конституції. Віктор ЯНУКОВИЧ має прийняти вольове політичне рішення і дати вказівку всюди допустити спостерігачів від партій до процесу підрахунку голосів. Це необхідно не лише Україні як державі, що декларує прихильність світовим демократичним стандартам, а самій владі, яка хоче, щоб їй радо простягали руку як у Вашингтоні і Брюсселі, так і в Москві. А найголовніше, щоб українська громада відчула, що з її думкою рахуються», - підкреслив лідер “Єдиного Центру”.