Янукович розказав, як він дбає про своє здоров'я

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що приділяє належну увагу своєму здоров’ю, та хоче створити ефективну систему збереження й поліпшення здоров’я для українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів на розширеному засіданні робочої групи Комітету з економічних реформ з питань реформування сфери охорони здоров’я, що відбулося сьогодні у Кіровограді під головуванням Президента.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що головна цінність для людини є її здоров’я.

“І як досягти, щоб людина із дня народження мала можливість зберігати своє здоров’я?.. Щоб ми могли створити таку систему, яка б піклувалася про людину і створювала такі умови”, - зауважив він.

Водночас глава держави зазначив, що “багато часу приділив вивченню цього питання, у різні часи свого життя”. “У мене старший син – медик, я його також багато слухав. Поруч зі мною вже багато часу у житті їздить лікар, відомий, який слідкує за моїм здоров’ям, особистим; і весь час мене вчить, як його треба берегти і раціонально використовувати. І у мене багато є друзів, з якими я дуже часто обговорюю ці питання. І я із задоволенням це роблю, тому що мені це цікаво”, - розповів В.ЯНУКОВИЧ.

Але, як наголосив Президент, “сьогодні прийшов час, коли ми всі – медична громадськість, наші вчені, наші організатори системи охорони здоров’я – повинні об’єднатися і відпрацювати таку концепцію системи охорони здоров’я, яку ми здатні на даному етапі виконати”.