Азаров побачив «ресурс для розвитку» - депозити, які люди несуть в банки
13:35, 26 жовтня 2010Політика
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Каже, приріст - 1-2 мільярди щотижня
У банківській системі України зафіксований значний приріст депозитів. Про це прем’єр-міністр Микола Азаров заявив у Вінниці на нараді з вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку Вінницької області, повідомляє департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ.
«У цілому приріст депозитів у банківській системі становить 1-2 мільярди щотижня. Це є свідченням того, що ми маємо фінансові ресурси для розвитку економіки», - наголосив голова уряду.
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