ПР: іспит на демократію Україна склала якщо не на відмінно, то на добре

Іспит на демократію Україна на місцевих виборах склала якщо не на відмінно, то на добре.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу народний депутат від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

Він зазначив: «Якщо оцінювати ці вибори у порівнянні з іншими виборами, то вони проходять більш організовано, менше резонансних подій, які ми спостерігали дуже часто, що було пов’язано з політичною боротьбою, з протистоянням».

Ю.МІРОШНИЧЕНКО зауважив, що на місцевих виборах «менші черги, хоч вони все-таки існують».

Він підкреслив, що вибори проходять «спокійно, виборцям не заважають висловити своє волевиявлення».

За словами Ю.МІРОШНИЧЕНКА, інколи мають місце голосування поза межами кабінок, але це не фіксується спостерігачами як серйозне порушення, оскільки виборці «голосують без будь-якого втручання, без будь-якого примусу». За його словами, таке голосування пов’язано з тим, що люди не хочуть стояти в чергах.

Як наголосив депутат, зараз дуже важливо, щоб «підрахунок голосів відбувся прозоро, щоб можна було об’єктивно встановити результати, щоб не провокувати після виборів якихось конфліктів, не дискредитувати в очах громадськості один одного».

«Той іспит на демократію, який складала Україна на місцевих виборах, я вважаю, складений якщо не на відмінно, то на добре», - наголосив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.