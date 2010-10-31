Міліція охоронятиме виборчі дільниці до остаточного вивезення бюлетенів

Міліція охоронятиме усі без винятку виборчі дільниці до остаточного вивезення бюлетенів та виборчої документації. Про це повідомляє офіційний сайт міністерства.

Зокрема у повідомленні зазначено: "З огляду на упереджену інформацію, що була розповсюджена у ЗМІ щодо начебто передчасного зняття охорони виборчих дільниць МВС заявляє про наступне:

Відповідно до чинного законодавства охороняти виборчі дільниці працівники міліції будуть до повного завершення роботи дільничної виборчої комісії. А після встановлення результатів голосування на виборчій дільниці працівники міліції супроводжуватимуть транспортування виборчих документів до відповідної територіальної виборчої комісії, забезпечуючи охорону цієї документації (ч. 1 статті 74 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів").

Після завезення бюлетенів до приміщень територіальних та дільничних виборчих комісій, вони цілодобово охороняються до остаточного вивезення бюлетенів та виборчої документації з приміщень виборчих дільниць.

Окрім охорони приміщень, працівники міліції забезпечують супровід членів виборчих комісій під час перевезення ними бюлетенів від місця їх виготовлення до територіальних та дільничних виборчих комісій, а після завершення виборів – у зворотному напрямку".