Яценюк: найскладніше нас очікує у ніч виборів

Лідер партії “Фронт Змін” Арсеній ЯЦЕНЮК обіцяє захищати результат місцевих виборів кожної партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у своєму штабі.

“Виборча кампанія завершилася, але найскладніше нас очікує у ніч виборів. Це той момент, коли буде підрахунок голосів, і це тест на те, чи Україна дійсно демократична держава, чи ні. Звичайно, весь процес підготовки до виборів був, м’яко кажучи, далекий від основ демократії”, - заявив А.ЯЦЕНЮК.

Він повідомив, що у Луганській, Львівській і Житомирській областях “Фронт Змін” об’єднався з іншими партіями і “активно працює по захисту результатів виборів”.

“На превеликий жаль, не всі партії зголосилися на те, щоби офіційно засновувати оперативні штаби. При цьому ми захищаємо результат кожної партії. Ми прийняли рішення захищати результати на виборчих дільницях чи то політичних опонентів, чи то конкурентів, чи наших політичних партнерів. Якщо крадуть результат у них – це означає, наші бюлетені так само намагатимуться сфальшувати”, - заявив він.

“Анекдотичний випадок можу розказати про Луганськ, коли до нас звернулися комуністи з проханням захистити. Я сказав: “Що ж робити? Ну вже будемо комуністів захищати”. Куди діватися? Раз вони не можуть у своїй більшості захисти результати виборів...”, - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Він також поінформував про правопорушення, зафіксовані у різних регіонах України спостерігачами “Фронту Змін”.

“В основі своїй це технічні правопорушення. Це повна і тотальна некомпетентність виборчих комісій. І, звичайно, є окремі факти прямого фальшування виборчого закону і волевиявлення українців”, - заявив він.

В цілому станом на 18.00 спостерігачами “Фронту Змін” було зафіксовано понад 300 фактів правопорушень. Найбільша кількість порушень підпадають під такі категорії: відсутність на дільниці інформаційних матеріалів про кандидатів, кількість бюлетенів не збігається з кількістю виборців, незаконна агітація під час виборів і навмисне псування виборчих бюлетенів.

А.ЯЦЕНЮК наголосив і на низькій явці на місцевих виборах.

“Моє відчуття, що багато чого було зроблено для того, щоб ця явка була низька. Низька явка, як правило, завжди вигідна владі і не вигідна опозиції... Я навіть подивився програму телепередач, що показують і як. Як людина, яка дещо розуміє, що таке медійний світ, усвідомлюю, яким чином можна в Україні зменшити явку. Чим цікавіші передачі, тим менше йде виборців на дільниці. Це – класика”, - зазначив він.