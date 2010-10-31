Заступник голови ЦВК: вибори подекуди схожі на імітацію

У деяких регіонах України влада дуже активно втручалася у виборчий процес, зокрема з метою перешкодити громадянам реалізувати виборче право.

Про це в ефірі "5-го каналу" заявила заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.

"Власне, дуже багато питань до цих місцевих виборів, які подекуди дуже важко назвати виборами - більше це схоже на імітацію. Дуже великою мірою це відноситься і до тих подій, які відбуваються сьогодні у місті Львові, у Львівській області, у Київській області, в решті регіонів, де влада дуже активно втручалася у виборчий процес, зокрема з метою перешкодити як реалізації активних виборчих прав, так і пасивних виборчих прав”, - наголосила вона.

Ж.УСЕНКО-ЧОРНА зауважила, що виборці не мали можливості достоятися у чергах і взяти участь у голосуванні через те, що “у мінімальному складі сформовані дільничні виборчі комісії - у тому ж самому місті Львові і, закінчуючи такими грубими порушеннями, як зловживання повноваженнями територіальних виборчих комісій, щоб, з одного боку, не допустити до реєстрації кандидатів, аби зняти їх з реєстрації, або забезпечити підміну одних партійних організацій і забезпечити реєстрацію так званих "фальшивих списків". Власне кажучи, усі такі дії, які активно були вмонтовані в територіальні виборчі комісії, призводять до того, що вибори, принаймні у суспільстві, поставлені під сумнів", - зауважила заступник голови ЦВК.