Івано-Франківський виборчком вирішує, чи не скасувати результати

. За даними спостерігачів “Опори”, зараз Івано-Франківська міська виборча комісія проводить засідання, на якому розглядає питання про скасування результатів голосування до обласної ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Опори”, причиною такого рішення може стати те, що 31 жовтня о 07.30 Івано-Франківська міська виборча комісія прийняла рішення про скасування реєстрації чотирьох кандидатів до обласної ради. Дільничним виборчим комісіям повідомили занадто пізно про ці зміни, і вони не встигли проставити на бюлетенях позначку «вибув».

Згідно із діючим вітчизняним законодавством, бюлетені, на яких немає штампу «вибув», вважаються недійсними.