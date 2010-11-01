Івано-Франківський виборчком вирішує, чи не скасувати результати
00:35, 01 листопада 2010Політика
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У бюлетенях було 4 зайві кандидати
. За даними спостерігачів “Опори”, зараз Івано-Франківська міська виборча комісія проводить засідання, на якому розглядає питання про скасування результатів голосування до обласної ради.
Як повідомили УНІАН у прес-службі “Опори”, причиною такого рішення може стати те, що 31 жовтня о 07.30 Івано-Франківська міська виборча комісія прийняла рішення про скасування реєстрації чотирьох кандидатів до обласної ради. Дільничним виборчим комісіям повідомили занадто пізно про ці зміни, і вони не встигли проставити на бюлетенях позначку «вибув».
Згідно із діючим вітчизняним законодавством, бюлетені, на яких немає штампу «вибув», вважаються недійсними.
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