"Батьківщина" допомогла "Свободі" здобути високий результат?

Високий результат ВО «Свобода» на виборах до Львівської міської ради, відображений у екзит-полах, почасти зумовлений виключенням із виборчого процесу ВО «Батьківщина».

Таку думку на прес-конференції у Львівському прес-клубі висловив голова ЛОО ВО «Батьківщина» Роман ІЛИК, повідомляє Zaxid.net.

"Звичайно, що це пов’язано", - сказав Р.ІЛИК, відповідаючи на запитання журналістів.

Голова ЛОО ВО "Батьківщина" звернув увагу на те, що за останні 4 місяці від ВО "Свобода" на адресу "Батьківщини" не находило жодних сигналів про підтримку. "Якщо такі політичні сили, як "Наша Україна" чи Народний Рух України, коли здійснювалася рейдерська атака на партію, підставляли плече і пропонували відкривати для нас свої списки, то з боку "Свободи" була мовчазна тиша", - розповів Р.ІЛИК.

"Я знаю, що проводилися такі попередні опитування щодо того, скільки ж відсотків дістанеться тій чи іншій політичній силі від того, що "Батьківщина" не піде на вибори. І тільки сьогодні дуже сильно ця політична сила захвилювалася, коли раптом у бюлетенях не з’явилося отих штампів, що "Батьківщина" вибула. "Свобода" почала переживати, чого ж їх не ставлять", - додав він.

"Можна говорити про те, що якийсь відсоток прихильників "Батьківщини" проголосував за "Свободу", і за рахунок цього вони, згідно з даними екзит-полу, також здобули такий відсоток голосів", - наголосив Р.ІЛИК.

У той же час Р.ІЛИК сказав і про те, що певним чином ВО "Батьківщина" допомогла здобути хороший результат і Народному Руху України, який висував від себе кандидатів цієї політичної сили.