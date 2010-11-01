У Тимошенко розібралися з причинами «депресії» шахтарів

У Луганській області шахтарські регіони показали найнижчу активність на виборах. Судячи з явки в Красному Лучі, Лисичанську, Свердловську і Ровеньках (активність коливається в межах 35-42%), найпотужніший електоральний ресурс Партії регіонів вичерпав себе, вважає голова Луганської обласної організації партії ВО "Батьківщина" Ірина ВЕРИГІНА.

"Це не дивно, що шахтарі так депресивно сприйняли вибори. Якщо врахувати, що більшість прихильників ТИМОШЕНКО вони (регіонали) залякали, а своїх виборців систематично зраджували, не виконуючи обіцянки на різних рівнях влади, все стає на свої місця. Тому явка низька, тому шахтарські регіони дають такі результати", - упевнена І.ВЕРИГІНА.

Вона також відзначила, що на минулих виборах перераховані вище місто відрізнялися високою активністю виборців.