Жовтяк каже, що в Ірпені виборчкоми чекають, поки спостерігачі втомляться

Голова Київської обласної організації партії «За Україну!» Євген ЖОВТЯК заявляє, що станом на 7-му годину ранку 1 листопада на 25-ти із 26-ти виборчих дільниць Ірпеня (Ірпінь, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське) ще не приступали до підрахунку голосів.

Він сказав у коментарі УНІАН, що таку поведінку членів ДВК можна пояснити лише «їхнім намаганням дочекатися моменту, коли через втому та необхідність виходу на роботу спостерігачі покинуть приміщення дільниць. Справа в тому, що всі виборчі комісії сформовані у штабі Партії регіонів з лояльних до неї людей. А закон, по якому здійснювалися вибори, дозволяє встановлювати результати навіть при відсутності кворуму. Отже, комісії свідомо затягують процедуру, щоб “встановити” потрібні Партії регіонів “результати голосування” після того, як на дільницях не залишиться спостерігачів».

На переконання Є.ЖОВТЯКА, «така поведінка виборчих комісій свідчить про те, що, навіть не дивлячись на грубі порушення, які мали місце напередодні, Партія регіонів не впевнена в остаточних результатах і збирається “дошліфувати” свої “переможні” результати за допомогою невикористаних бюлетенів».

Серед порушень і виборчих технологій, які масово застосовувались напередодні і в день виборів та суттєво вплинули на результат, Є.ЖОВТЯК назвав наступне: «Шість із п`ятнадцяти кандидатів на посаду міського голови Ірпеня вдавалися до прямої купівлі голосів на свою користь та користь своїх партій (напередодні по 200 гривень та в день виборів по 400 гривень, троє з них робили це масово). Покупців голосів з торбами грошей виявляли в день виборів безпосередньо на підступах до дільниць, але міліція, до якої зверталися спостерігачі не робила жодних кроків для їхнього затримання».

Також, за його словами, «у день виборів від дільниці до дільниці їздили і голосували бригади іногородніх громадян, яким члени виборчих комісій видавали бюлетені для голосування, не дивлячись на те, що в їхніх паспортах стояв штамп про реєстрацію у Бердянську і в списку виборців не було їхніх прізвищ. На виборчій дільниці № 4 одного і того ж члена ДВК чотири рази ловили при вчиненні таких дій, але він продовжував це робити аж до закриття дільниці».

Крім того, зауважив Є.ЖОВТЯК, «студенти Національної академії Державної податкової служби, проголосувавши на своїх дільницях, сідали в автомобілі з викладачами академії і їздили голосувати по інших дільницях, а перед закриттям більшості виборчих дільниць на них з’явилися організовані групи “виборців”, яких запустили на дільниці і які голосували до першої години ночі. Зокрема, на виборчій дільниці №2 3 у смт Коцюбинське о 21.30 раптово з`явилося близько 200 “виборців”, хоча ще о 21.00 на дільниці не було жодного виборця. Цей факт встановлено трьома провідними телевізійними каналами, знімальні групи яких побували на цій дільниці».