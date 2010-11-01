У Волинській психлікарні 78 бюлетенів рахували до 4-ї години ранку

У Волинській області ніч виборів пройшла загалом спокійно. Впродовж ночі в області не було зафіксовано грубих правопорушень, хоча незначні інциденти мали місце.

Про це УНІАН повідомив голова Волинського обласного відділення Комітету виборців України Юрій КРЕСАК.

За його словами, один із незрозумілих моментів мав місце у Волинській обласній психіатричній лікарні, де майже до 4-ї години ранку рахували бюлетені від 78 виборців, тоді як до цього часу деякі більші дільниці уже мали результати. Крім того, на цій дільниці було 360 бюлетенів, що більш ніж учетверо більше, ніж потрібно було на таку кількість виборців.

Певні проблеми, зауважив Ю.КРЕСАК, виникали з видачею спостерігачам копій протоколів про підрахунок голосів з «мокрими» печатками. Під час підрахунку голосів окремі голови дільничних виборчих комісій у Луцьку не хотіли їх видавати, мотивуючи це тим, що у ТВК протокол можуть повернути через недотримання усіх процедур оформлення. Проте, як зазначив Ю.КРЕСАК, після переговорів з головами дільничних комісій проблему було знято.