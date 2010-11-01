Батьківщина вимагає «негайно припинити фальшування» у Запоріжжі

Партія «Батьківщина» заявляє про фальсифікації результатів голосування у Запоріжжі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії «Батьківщина», переданому УНІАН.

“На цю хвилину у Запоріжжі заблоковано підрахунок голосів з метою не допустити перемогу кандидата на посаду мера від нашої політичної сили Олександра СІНА”, - зазначається в повідомленні. «Батьківщина» зазначає, що за результатами підрахунку даних 76% протоколів, кандидат від цієї партії лідирує з відривом у 7%.

«Батьківщина» вимагає «негайно припинити фальшування, відновити чесний і об’єктивний підрахунок голосів».

“Батьківщина” просить Генеральну прокуратуру та інші правоохоронні органи “негайно зупинити фальсифікації результатів голосування у Запоріжжі” та порушити кримінальну справу проти тих, хто сьогодні “за вказівкою влади здійснює брутальний злочин проти права мешканців Запоріжжя мати свого, а не нав’язаного Партією регіонів керівника міста”.

«Батьківщина» звертається до міжнародних спостерігачів, до світової громадськості, до представників дипломатичних місій, акредитованих в Україні з проханням дати оцінку як фальсифікаціям на виборах до місцевих органів влади в цілому, так і брутальним спробам спотворити волевиявлення людей у Запоріжжі», - йдеться в повідомленні.