Литвин думає, що депутати могли б перетворити чоловіка на жінку

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголосив, що парламент не може визнати місцеві вибори недійсними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на прес-конференції, коментуючи заяви представників опозиції щодо суттєвих порушень під час виборів до органів місцевого самоврядування і щодо визнання їх недійсними.

Він нагадав, що, відповідно до законодавства, «загалом вибори не можна визнати недійсними». При цьому В.ЛИТВИН додав, що, відповідно до рішень судів, можуть бути визнані недійсними вибори на окремих дільницях та в окремих округах. За його словами, навіть в політичному плані парламент не зможе прийняти такого рішення, бо «не буде необхідної кількості голосів».

Також В.ЛИТВИН зауважив: «Верховна Рада може все, окрім того, щоб чоловіка перетворити на жінку, але при нинішніх досягненнях медицини і це можна зробити».

«Я думаю, що Верховна Рада могла б і таке рішення прийняти», - сказав він, додавши що жартує.