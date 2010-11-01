КПУ теж помітила, що кандидату від ПР намагаються "підіграти" в Запоріжжі

У Запоріжжі процес підрахунку голосів практично заблокований.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву зробив сьогодні на прес-конференції кандидат на посаду міського голови Запоріжжя від КПУ, народний депутат Олексій БАБУРІН.

"У Запоріжжі паралізована робота практично всіх дільничних виборчих комісій: близько 4.30 виборчкоми прийняли телефонограми з міської виборчої комісії про припинення роботи, внаслідок чого частина голів дільничних виборчих комісій "просто залишила свої робочі місця", - повідомив О.БАБУРІН.

На його думку, причина ситуації, що склалася, у тому, що на виборах Запорізького міського голови лідирує кандидат у мери Запоріжжя від ВО "Батьківщина" Олександр СІН, а не його основний конкурент - кандидат від Партії регіонів Володимир КАЛЬЦЕВ.

У зв`язку з ситуацією, що склалася навколо підрахунку голосів, запорізькі комуністи подають скаргу до Окружного адміністративного суду міста на рішення міської виборчої комісії припинити засідання.