Литвин побачив, як політики з'ясовували, хто красивіший

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що виборці, по суті, пробойкотували вибори до місцевих органів самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

За словами В.ЛИТВИНА, «люди значною мірою пробойкотували ці вибори». «І це сигнал для влади, який говорить про те, що сьогодні суспільство і Київ живуть паралельними курсами», - додав він.

Як сказав В.ЛИТВИН, була ускладнена можливість голосувати через великі черги і великі за розмірами бюлетені.

Він підкреслив, що вибори до місцевих органів самоврядування «за формою були місцевими виборами, а за змістом це було продовження президентської кампанії і проміжний етап у підготовці до парламентських виборів». Він додав, що під час виборів 31 жовтня не обговорювалося, як будувати регіональну політику, а «обговорювалися проблеми, які печуть в Києві українських політиків. З`ясовували між собою стосунки, з`ясовували, хто вищий, хто стрункіший, хто красивіший».

В.ЛИТВИН, говорячи про Народну партію, яку він очолює, зауважив, що вона вперше брала участь самостійно у виборах. За його словами, «практично люди не знали, що таке Народна партія, тому в даному випадку для нас це дуже гарний іспит». При цьому В.ЛИТВИН похвалився, що в Житомирській області у мажоритарних округах обрано 15 депутатів обласної ради від Народної партії.