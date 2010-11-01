Ющенко знову знає, чого найбільше хоче нація

Політична партія «Наша Україна» визнає місцеві вибори такими, що відбулися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив лідер партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО.

«Треба визнати той факт, який відбувся, – вибори в Україні відбулися», - сказав він.

Водночас В.ЮЩЕНКО не вважає, що вибори були демократичними та прозорими.

За його словами, все почалось з того, що був ухвалений закон, який дозволяв маніпуляції при формуванні виборчих комісій і підрахунку голосів.

«Це одна із реалій нашого політичного життя. Такі вибори, які ми маємо, в тому числі і до органів місцевої влади», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Водночас він зазначив, що все почалось 16 місяців тому, коли за ініціативи двох великих парламентських фракцій - Партії регіонів та БЮТ – у Верховну Раду було внесено законопроект, який регулював проведення виборів до органів місцевого самоврядування, що відбулися 31 жовтня.

Водночас В.ЮЩЕНКО підкреслив, що перед тим, як політики почнуть критикувати виборчий процес і говорити про фальсифікації, вони мають пам`ятати про імідж країни. Він закликав їх поважати самих себе та давати об`єктивні оцінки.

«Самоповага, повага до своєї країни навіть в такій делікатній темі як вибори – це найбільше, що потребує сьогодні нація нашої держави. Мені б хотілось, щоб політичні сили, які по-різному оцінюють цей процес, у знаменнику мали повагу до своєї країни», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що результати виборів і процес їх підготовки та проведення має бути уроком для виборця щодо відповідальності за свій вибір.

Говорячи про попередні підсумки місцевих виборів, В.ЮЩЕНКО висловив думку, що жодна провідна політична сила не отримала бажаного для себе результату.

«Це «жовта карточка», яка піднімається виборцем до українського політикуму, – нам потрібно переглянути основи нинішньої політики, нам потрібно зробити більш досконале законодавство, що регулює процес виборів», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він додав, що результати виборів також є сигналом для демократичних та патріотичних сил, що підтверджує необхідність їх консолідації. «Виборець за 40 партіями не ходить», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Лідер «Нашої України» вважає, що влада також має зробити висновки, оскільки місцеві вибори засвідчили радикалізацію суспільства.

«Я б дуже хотів, щоб влада зрозуміла, що той курс, який вона проводить, починаючи від теми чи то української мови…, чи ми говоримо про ті економічні «гнилі» схеми, які, по суті, призводять до окупації і ядерної енергетики, і газотранспортної сфери, і ті харківські домовленості – все це говорить про те, що значна частина суспільства по іншому оцінює ці речі», - сказав В.ЮЩЕНКО.