Яценюк вважає, що вибори відбулися демократично

Лідер політичної партії «Фронт Змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що місцеві вибори в Україні загалом відбулися демократично.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Вважаю, що ми в день виборів не дали можливості ні провести фальсифікацій, що ми в день виборів забезпечили реальне і справедливе волевиявлення українців. Дозволю собі назвати день виборів більш-менш демократичним з огляду на те, яким чином проходили (попередні – УНІАН) місцеві і парламентські кампанії в Україні», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

На його переконання, що третє місце партії «Фронту змін» по Україні на місцевих виборах свідчать про те, що партія відбулась.

Водночас А.ЯЦЕНЮК вважає, що треба провести ретельний підрахунок голосів на виборах мерів міст Одеса, Харків, Маріуполь, Житомир та Запоріжжя. За його словами, у разі необхідності можна буде провести повторний підрахунок голосів виборців у цих містах.

Разом із тим, на думку А.ЯЦЕНЮКА, результати проведення місцевих виборів свідчать про те, що в Україні треба удосконалювати законодавство, яке регламентує проведення виборів як до органів місцевого самоврядування, так і парламентських та президентських.