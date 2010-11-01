Експерт з РФ побачив, що українська влада копіює російські методи

Член центральної ради Об`єднаного Громадянського фронту (Росія) Микола НІКОЛАЄВ вважає, що на місцевих виборах в Україні застосовувалися технології, які використовувалися на виборах до місцевих органів влади в Росії 18 жовтня поточного року.

Таку думку він висловив під час круглого столу на тему: «Місцеві вибори 2010 і євроінтеграційні перспективи України», який відбувся в УНІАН.

«І якщо не є прямою калькою, то, принаймні, мають істотні спільні риси», - сказав експерт.

За його словами, в Україні вибори проходять вперше після зміни Президента, і по суті своїй є іспитом нової влади на відданість демократичним перетворенням. М.НІКОЛАЄВ нагадав, що в Росії на місцевих виборах вперше був єдиний день голосування, і апробовувалися нові технології, пов`язані з відміною прямих виборів мерів у ряді регіонів країни.

Схожим, на думку М.НІКОЛАЄВА, є і те, що в обох країнах партії влади - в Росії - «Єдина Росія», в Україні - Партія регіонів - масово використовували адміністративний ресурс.

«Якщо в Росії - це спосіб забезпечити хоча б видиму легітимність влади, оскільки інститути цивільного суспільства не розвинені, а в суспільстві є негативне ставлення і апатія, то в Україні - це спроба закреслити ті демократичні перетворення, які були зроблені попереднім Президентом, і відкат у бік авторитарної моделі управління», - вважає експерт.

Також він зазначив, що застосування на виборах в обох країнах схожих технологій з метою отримання найсприятливішого результату для партій влади свідчить про те, що ні в Росії, ні в Україні правлячі політичні еліти не зацікавлені в реальному представництві опозиційних сил в місцевих органах влади.

«Як наслідок, і в тому і в іншому випадку слідством всіляких маніпуляцій з боку влади є істотне обмеження повноважень значної частини цивільного суспільства і їх представників у плані законотворчості, здійснення реального народовладдя, прописаного в Конституціях Росії і України», - підкреслив М.НІКОЛАЄВ.

Разом із тим, вибори 31 жовтня також показали відмінності в оцінці подій і процесів.

«В Україні все ще діє інститут прямих виборів мерів, на відміну від Росії, де партія влади провела закони, що відміняють всенародні вибори глав муніципалітетів. Особливо це характерно для великих міст. Якщо така тенденція зберігатиметься, то в найближчому майбутньому в Росії інститут виборів де-факто буде ліквідований. Можливо, така сама доля чекає і виборців України, і це пряма загроза демократичним перетворенням і виклик усьому цивільному суспільству з боку партії влади. Про це необхідно говорити зараз», - вважає російський експерт.

За його словами, вибори, що відбулися в Україні, наочно показали, що в країні почали переважати небезпечні тенденції «згортання» демократії. Але, у той же час, порівняно з Росією, де політика влади направлена на побудову повної вертикалі, як на центральному, так на місцевому рівні, вибори в Україні можна назвати успішними, але не для влади, а для цивільних інститутів. На його думку, цивільне суспільство на цих виборах показало свою зрілість, незважаючи на маніпуляції з боку влади.

«На сьогоднішній день, і під час проведення виборів активність виборців була направлена і на виявлення фактів порушень їх виборчого права», - вважає М.НІКОЛАЄВ.

Він зазначив, що влада не знайшла нічого кращого, як просто проігнорувати такі зауваження.

«Підсумовуючи, необхідно сказати, що подібні процеси монополізації права на користь партії влади не можуть свідчити про демократичні перетворення. Навпаки, минулі вибори з усією очевидністю показали, що якщо влада не змінить свою політику в частині виборчого процесу, Україну може чекати таке ж саме обмеження прав виборців, яке на сьогодні вже відбулося в Росії», - сказав М.НІКОЛАЄВ.