Григорій Омельченко відмовився від партійних погонів

Міністерство юстиції отримало звернення голови Партії правозахисту Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА про складання ним повноважень керівника партії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, повноваження складено на підставі особисто поданої заяви.

Міністерство юстиції взяло до відома повідомлення та вилучило запис про Г.ОМЕЛЬЧЕНКА як голови Партії правозахисту з Реєстру політичних партій України.

Г.ОМЕЛЬЧЕНКА було обрано лідером Партії правозахисту замість Павла ЧЕРНИША рішенням VII позачергового партз’їзду, який відбувся 10 січня 2010 року.

Партію правозахисту було зареєстровано у Міністерстві юстиції 8 червня 2001 року та внесено до Реєстру політичних партій під №88.