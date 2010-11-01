Григорій Омельченко відмовився від партійних погонів
17:41, 01 листопада 2010Політика
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Партія правозахисту - без голови
Міністерство юстиції отримало звернення голови Партії правозахисту Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА про складання ним повноважень керівника партії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, повноваження складено на підставі особисто поданої заяви.
Міністерство юстиції взяло до відома повідомлення та вилучило запис про Г.ОМЕЛЬЧЕНКА як голови Партії правозахисту з Реєстру політичних партій України.
Г.ОМЕЛЬЧЕНКА було обрано лідером Партії правозахисту замість Павла ЧЕРНИША рішенням VII позачергового партз’їзду, який відбувся 10 січня 2010 року.
Партію правозахисту було зареєстровано у Міністерстві юстиції 8 червня 2001 року та внесено до Реєстру політичних партій під №88.
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