Мера Дніпропетровська з перемогою привітав основний суперник

Народний депутат, лідер партії «Україна Майбутнього» Святослав ОЛІЙНИК привітав мера Дніпропетровська Івана КУЛІЧЕНКА з перемогою на виборах міського голови і побажав йому успіхів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції в Дніпропетровську.

«День голосування й період підрахунку голосів, за нашими спостереженнями, не відрізнявся якимись системними порушеннями. Загалом вибори були демократичними. Ми вели досить складну виборчу кампанію, але я з повагою ставлюся до того, як голосують дніпропетровці. Я не вважаю правильним цей вибір, але оскільки люди зробили свій вибір, і КУЛІЧЕНКО, це вже очевидно, переобраний на другий термін, я хочу побажати йому успіхів», - заявив С.ОЛІЙНИК.

Він також підкреслив, що розвиток міста – це спільний інтерес для всіх, хто живе в Дніпропетровську. «Я хочу побажати, щоб те, що ми бачили протягом трьох місяців перед виборами, - ремонт доріг, заходи з очищення, прибирання міста, - щоб це не закінчилося виборчою кампанією» - сказав депутат.

С.ОЛІЙНИК сказав: «Я вітаю Івана Івановича з тим, що він знову Дніпропетровський міський голова. Мені це робити складно, але насправді це потрібно робити, оскільки люди так вибрали».