В Одесі кандидат у депутати заблокував членів виборчкому

Кандидат у депутати Одеської міськради від партії «Родина» Ігор ДИМИТРІЄВ на чолі групи молодих людей спортивної статури протягом чотирьох годин блокує в приміщенні членів дільничної комісії № 258 виборчого округу № 15, вимагаючи провести перерахунок голосів виборців, поданих за кандидатів-мажоритарників.

Про це повідомив УНІАН голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій БОЙКО.

Заступник голови ДВК № 258 Олександр БЕРЛІЗОВ уточнив в інтерв`ю агентству, що «дійсно кандидат у депутати й підтримуюча його група невідомих осіб під загрозою фізичної розправи позбавили можливості членів ДВК вийти з приміщення, а керівництво комісії - виконати свої обов`язки з доставки до тервиборчкому документів, зокрема протоколів підрахунку голосів, підписаних членами комісії».

О.БЕРЛІЗОВ додав, що «члени дільничної комісії звернулися по телефону зі скаргами на позбавлення свободи пересування до начальника Хмельницького відділення міліції, керівництва Малиновського райвідділу внутрішніх справ, прокурорських структур. Проте наряд міліції, який прибув до будівлі № 38 по вулиці Болгарській, ухилився від виконання обов`язків із відновлення громадського порядку: члени комісії залишаються насильно заблокованими в службовому приміщенні».

Відповідаючи на запит УНІАН, прокурор Одеської області Ігор ПРОЦЕНКО доручив вжити екстрених заходів за фактом протиправного позбавлення свободи членів ДВК № 258 своєму заступнику Олексію БЕБЕЛЮ.