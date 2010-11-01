Добкін: підтримка партії "Свобода" є дуже тривожним сигналом

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН вважає, що вагома підтримка партії «Свобода» у масштабах України є дуже тривожним сигналом

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в інформації, розміщеній на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації.

«Для мене є дуже тривожним дзвінком вагома підтримка ВО «Свобода» не у Харкові, а в масштабах України», - сказав М.ДОБКІН.

«Підтримка радикальної та агресивної політичної сили свідчить про те, що якась націоналістична ніша, цивілізованіша і не так агресивно виражена, не заповнена поки в суспільстві. Зараз її місце зайняла абсолютно радикальна політична сила, яка, в принципі, не повинна мати підтримки в жодному суспільстві, що поважає себе», - вважає М.ДОБКІН.